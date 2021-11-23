O caninin cezası onandı

Ordu'da takip ettiği üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i katleden Özgür Arduç, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" ile cezalandırılmıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ceren Özdemir'i katleden Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış hapis cezasını onadı. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 2019 yılında bale dersinden çıkıp evine giderken arkasından saldıran Özgür Arduç'un bıçak darbeleriyle hayatını kaybetmişti. Cinayetten 3 gün sonra yakalanıp Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlayan Arduç, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. İtiraz sonrası Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce yapılan temyiz incelemesi tamamlandı. Daire, Ceren Özdemir'i katleden Özgür Arduç'a, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Arduç, mahkemede savunmasını yaptığı sırada, "Bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım" ifadeleriyle kan dondurmuştu.