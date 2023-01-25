O cellat kızımın hayallerinin de katili

Malta'da iç mimar Pelin Kaya, 30'uncu yaş gününü arkadaşlarıyla birlikte kutladığı geçtiğimiz salı gecesi kaldırımda yürürken alkollü Jeremie Camilleri'nin otomobiliyle çarpması sonucu hayatını kaybetti. Binbir emekle büyüttükleri evlatlarını kaybetmenin acısıyla sarsılan ailesi, genç kızı İstanbul Esenyurt'ta son yolculuğuna uğurladı. SABAH'a konuşan baba İsmet Kaya, kızının başına gelenlere isyan etti:Bu düpedüz cinayet. Yeni cezaevinden çıkmış bir suç makinesi, uyuşturucu bağımlısı, kızımızı bizden aldı. Önce kız arkadaşını darp etmiş, sonra arabasıyla kızıma çarpmış. Bir cellat, kızımın dileklerinin de katili oldu. Ailece, Malta'ya gidip 30 Ocak'ta mahkemede olacağız. Bu cinayetin peşini bırakmayacağız.18 Ocak kızımın doğum günüydü, ölüm günü oldu. Doğum gününde arkadaşında pastasının mumlarını üflerken yine bizi cep telefonundan görüntülü aradı. En son yılbaşında geldi. Onu havalimanına ben bıraktım. Bana el sallarkenki son bakışı ve gözleri kaldı aklımda. Meğer o gece son vedamızmış.