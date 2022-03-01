O cinayetten 3 yıllık taciz çıktı

Kars’ta, 17 yaşındaki Azra E. tarafından öldürülen 40 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Birdal Doğan’ın, genç kıza 3 yıldan bu yana tacizde bulunduğu ve kaçırmak için adam tuttuğu ortaya çıktı
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde, 17 yaşındaki genç kızın, 40 yaşındaki Birdal Doğan'ı öldürdüğü olayın detaylarına SABAH ulaştı. İddiaya göre, 11'inci sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Azra E., uzun süredir, evli ve 3 çocuk babası Birdal Doğan'ın çeşitli tacizlerine uğruyordu. Son olarak, bir süre önce Azra E.'nin önünü kesen Doğan, genç kızı kaçırmakla tehdit etti. Eğitimini bitirip hayallerini gerçekleştirmek isteyen genç kız, bu tehdit üzerine büyük korkuya kapıldı. Önceki sabah meradaki hayvanları ahıra getirdiği sırada, evlerinin önüne gelen Doğan, yine sözlü tacizde bulunarak tehditlerini sürdürdü. Bunun üzerine evde bulunan babasının tabancasını alan genç kız, 4 el ateş etti. Kurşunlara hedef olan Doğan, olay yerinde öldü.
BABASI, SABAH'A KONUŞTU
SABAH'a konuşan genç kızın babası Şaban E., "3 yıldır kızımın peşindeydi. Sürekli rahatsız ediyordu. 5-6 ay önce böyle bir şey olduğunu duyduk ama inanmadık. 2.5 ay önce ise eşi gelip durumu anlattı. Kızımla yeniden konuştuğumda da rahatsız ettiğini söyledi. Tehdit ettiği için korkmuş, bize bir şey söyleyememiş. Ardından Birdal Doğan'la konuşup, bir daha yapmaması yönünde uyardık. O sırada arbede de çıktı. Sonuçta köylümüzdü. 'Akıllanmıştır', dedik ama yine tehditlere başlamış. Kızımı kaçırmak için adam tutup, 'Gördüğünüz yerde arabaya atın getirin' talimatı vermiş. Bundan dolayı kızım yanında bıçak taşıyormuş" dedi.
'ÜNİVERSİTE HAYALİ VARDI'
Baba Şaban E., sözlerine şöyle devam etti: "Olay günü eşimi, oğlumla hastaneye yolladım. Kızım yatılı okuduğu için, normalde pazartesi gününden okula gidiyordu. O gün bana yardım etmek için kaldı. Meradaki hayvanları ahıra getirdiği sırada Birdal Doğan evin önüne gelmiş. Kızıma saldırmış. Sonra olan olmuş. Kızıma, sürekli mesajlar atıp tehdit ediyormuş. O nedenle çok tedirgindi. 3 çocuğumu da okutmak için hayatımı ortaya koydum. Büyük oğlum yüksek lisans yapıyordu. Kızım da çok başarılıydı ve hayalleri vardı. İyi bir üniversite okumak istiyordu. Ama bu olay hayallerini çaldı. Neler yaşadığını herkes biliyor. Can güvenliğimiz de yok. Adalet elbet yerini bulacak. Devletimize inanıyor, güveniyoruz."
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye çıkarılan Azra E., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.