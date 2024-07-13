FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde uçaktan atılan bomba sonucu karın bölgesinden yaralanarak gazi olan Veyis Gümüşsoy (46) 8 yıl geçmesine rağmen o geceyi unutamıyor. Aksaray'da yaşayan ve iş gereği bulunduğu Ankara'da darbe girişimi olduğunu öğrenen Gümüşsoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıktı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yürüyen Gümüşsoy, sabah saatlerinde darbecilerin attığı bomba sonucu karın bölgesinden yaralandı. Gümüşsoy, "Uçaktan bomba atıldı. Biz yaralılara yardıma koştuk. Yardıma koştuğumuzu gören uçak bulunduğumuz bölgeye ikinci bir bomba bıraktı. Bu esnada ben de karnımdan yaralandım. Ne yapsalar da bizi yıldıramadılar. O gece Türk milletini kimse durduramazdı, bunu da yaşayarak gördüler. Milletimiz o hainlere izin vermedi" dedi.