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Giriş Tarihi: 29.3.2022

O hâkim hakkında 5 yıl hapis istendi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
O hâkim hakkında 5 yıl hapis istendi
Antalya'da kendisi ile aynı isim ve soyisme sahip olan hâkimin bilgilerini kullanarak sahte hâkim kartı düzenleyerek, kendisini hâkim gibi tanıtan ve bu yolla Cumhuriyet Savcısı Alper T. ile de evlenen Zeliha Ö. (37) hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Geçtiğimiz temmuz ayında SABAH'ın duyurduğu gelişme sonrası soruşturma açılırken, hazırlanan iddiamanede sahte hâkim için 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 5 yıl hapisle yargılanması talep edildi. Alper T.'nin boşanma davası açtığı sahte hâkimin 4 yıl süren yalanı, eşinin HSK'da yaptığı kontrol sonrasında ortaya çıkmıştı.

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O hâkim hakkında 5 yıl hapis istendi
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