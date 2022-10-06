O hastanenin kapısına kilit vuruldu

İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde, yoğun bakımdaki hastalara insanlık dışı muamele yapılmasının yankıları sürüyor. İki sağlık çalışanının, yoğun bakımdaki Nermin Zeren (79) adlı hastanın yüzüne para saçıp 'Böbreğini alacağız' deyip dalga geçtikleri ve küfür ettikleri ortaya çıkmıştı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 7 hasta bakıcı ve hemşire İstanbul'da, görüntüde Zeren'in yüzüne para saçan erkek hemşire Ali E. ise Samsun'da gözaltına alındı. Bir kişi ise Bursa'da yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, "Görüntüleri eğlence amacıyla çektik. Kötü amacımız yoktu" dediği iddia edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.Ali E.'nin aralarında bulunduğu 4 zanlı ise 'eziyet' ve 'beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye eziyet' suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 3 şüpheli hakkında ise aynı suçlardan adli kontrol talep edildi. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Ali E., Emrah Ö., İlknur K. ve İrem Aysima E.'nin tutuklanmasına, diğer 3 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Öte yandan skandalın ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nca faaliyeti durdurulan hastanedeki hastalar dün tahliye edildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Hastanedeki insanlık dışı uygulamaları lanetliyoruz. İçimizi yakan, hepimizi derinden sarsan bu konuyu yakından takip ediyoruz. Hukuki sürecin takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.Öte yandan skandalın yaşandığı hastaneyle ilgili yeni iddialar da ortaya atıldı. Tedavi gören Erdal Güngör'ün geçen yıl 16 Aralık'ta hayatını kaybettiği ve ölümünden sonra Güngör'e ölmemiş gibi müdahale edildiği iddia edildi. Nazire K.'nin ise 11 Aralık'ta hasta bakıcı ile hemşirenin hastayı taşımaya çalıştığı sırada öldüğü ileri sürüldü. 25 Ocak'ta hayatını kaybeden 67 yaşındaki Fatma Şen Bütün'ün ölümünün aileye geç bildirildiği ortaya çıktı. Bütün'ün kızı Berna Balamir, "Bize annemin 23.15 civarında hayatını kaybettiği söylenmişti. Ancak iddialarda ölümün daha önce olduğu belirtiliyor. Şok içindeyiz" dedi.Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde 79 yaşındaki Nermin Zeren'e yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İlk videoda yüzüne para atılan çaresiz kadına, ikinci videoda ise açılan Hristiyan ilahisi eşliğinde istavroz çıkarttırıldığı ve erkek hemşire tarafından "Getir işlediğin günahları al buradan at at" denilerek Zeren ile dalga geçildiği görüldü. Kadın bir hemşire tarafından çekilen videonun sonunda ise hastanın sessiz bir şekilde "Tamam" diyerek adeta "Yeter" dediği görülüyor./ SABAHBu arada, görüntülerde sağlık çalışanları tarafından hakarete maruz kaldığı görülen Nermin Zeren'in (79) ise 26 Ağustos'ta hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Beykoz Çavuşbaşı'daki Yukarı Baklacı Mezarlığı'na defnedilen Nermin Zeren'in oğlu mali müşavir Malik Atalay Zeren, annesinin hastanede başına gelen skandallar zincirine ilişkin adli süreci başlattıklarını ve avukatıyla süreci yürüttüklerini söyledi.Mustafa BAKIRHAN - Arzu KAYA - Seda Nur GÜNAYDIN - Bulut YAMANDAĞ - Dilan KAYA / SABAH