O Hatay’da can kurtarırken, ev sahibi fahiş kira derdine düştü

Konya Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Ali Tarakçıoğlu, 2018 yılının Mayıs ayında Merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesinde bulunan Ayyıldız sitesinde oturmaya başladı. Ev sahibi zam ayının Mayıs olmasına rağmen Ocak veya yılsonlarında çeşitli zamlar uyguladı. Son olarak Tarakçıoğlu'nun 2022 yılının Kasım ayına kadar bin TL olan kirası 2 bin TL'ye yükseltildi.
'O DEPREMDE MÜCADELE EDERKEN EV SAHİBİ FAHİŞ ZAM PEŞİNDE'
Ali Tarakçıoğlu Kasım, Aralık ve Ocak ayında 2 bin TL'den kiralarını ödedi. Ev sahibinin Ocak ayının sonlarına doğru hayatını kaybetmesi üzerine evin hakkı oğullarına geçti. Oğulları da babalarının ölümünden 2 gün sonra Tarakçıoğlu'nu arayıp kirasının 4 bin TL olduğunu söyledi. Kısa süre sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın meydana geldiği Hatay'a görevlendirilen Tarakçıoğlu, bu zammı kabul etmedi. Ev sahibinin sürekli arayıp baskı yapmasına rağmen 2 bin TL'lik kirasını ödeyen Tarakçıoğlu, deprem bölgesindeyken bir şok daha yaşadı. Ev sahibi Mustafa E. noter aracılığıyla ihtarname gönderdi. İhtarnamede 'Kira ilişkinizi devam ettirmek istiyorsanız, ayrı kira bedeli günümüz piyasa koşulları ve rayicine göre güncellenmiş olup, yeni dönem için aylık kira bedeliniz 8 bin 500 TL'dir" denildi.
'SİKAYETÇİ OLDU'
Bu fahiş artışı kabul etmeyen Ali Tarakçıoğlu deprem bölgesinden gelir gelmez polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Tarakçıoğlu, "Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Daha öncede rahmetli ev sahibi evi bana satacağını söylemişti. Arabamı sattım, bankadaki altınımı bozdurdum, çevremden borç para alıp parayı denkleştirdim. Notere gideceğimiz zaman satmaktan vazgeçmişti. Hem zarara uğradım hem de psikolojik olarak etkilendik. Şimdi de Kasım ayında yüzde yüz bir zam geldi. Ev sahibi öldükten sonra oğulları yüzde yüz zam yapmak istedi. Kabul etmeyince de ihtarname çektiler. Şimdi de 8 bin 500 TL istiyorlar. Ben hakkımı sonuna kadar arayacağım. Kimse pes edip, boyun eğmesin. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum" dedi.
8 bin 500 TL fiyat biçilen binanın asansörünün bile bulunmadığı belirtildi. Öte yandan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da fahiş fiyat uygulayan ev sahibi veya emlakçılar hakkında soruşturma başlatılacağını bildirmişti.