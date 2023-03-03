O Hatay’da can kurtarırken, ev sahibi fahiş kira derdine düştü

'SİKAYETÇİ OLDU'

Bu fahiş artışı kabul etmeyen Ali Tarakçıoğlu deprem bölgesinden gelir gelmez polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Tarakçıoğlu, "Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Daha öncede rahmetli ev sahibi evi bana satacağını söylemişti. Arabamı sattım, bankadaki altınımı bozdurdum, çevremden borç para alıp parayı denkleştirdim. Notere gideceğimiz zaman satmaktan vazgeçmişti. Hem zarara uğradım hem de psikolojik olarak etkilendik. Şimdi de Kasım ayında yüzde yüz bir zam geldi. Ev sahibi öldükten sonra oğulları yüzde yüz zam yapmak istedi. Kabul etmeyince de ihtarname çektiler. Şimdi de 8 bin 500 TL istiyorlar. Ben hakkımı sonuna kadar arayacağım. Kimse pes edip, boyun eğmesin. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum" dedi.

8 bin 500 TL fiyat biçilen binanın asansörünün bile bulunmadığı belirtildi. Öte yandan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da fahiş fiyat uygulayan ev sahibi veya emlakçılar hakkında soruşturma başlatılacağını bildirmişti.