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Giriş Tarihi: 19.1.2022 10:44 Son Güncelleme: 19.1.2022 10:54

O hemşire taburcu oldu! Hemşirenin de bebeğinin de durumu iyi

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
O hemşire taburcu oldu! Hemşirenin de bebeğinin de durumu iyi

İstanbul’da kan alma işlemi sırasında 4 hasta yakınının saldırısına uğrayan hamile hemşire Gülhan D. hastaneden taburcu oldu. Kendisinin ve bebeğinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, 2 aylık hamile hemşire Gülhan D. 4 hasta yakınının saldırısına uğradı. Hemşire, kan alma biriminde çalıştığı sırada tedavisini tamamladığı Gülcan A.'nın yakınları Aycan Koçyiğit, Nurcan Koçyiğit, Rıdvan Koçyiğit ve Hüseyin Koçyiğit tarafından saldırıya uğradı. Şüphelilerden Rıdvan Koçyiğit, koşarak hamile hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı.

Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan hemşireye saldırmaya devam etti. Gülhan D. 4 kişiden şikâyetçi oldu ancak saldırganlar ifadelerinin ardından serbest kaldı. Saldırganlardan baba Hüseyin Koçyiğit ve oğlu Rıdvan Koçyiğit hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeniden gözaltı kararı verildi. Küçükçekmece Adalet Sarayı'na götürülen şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ardından Hüseyin Koçyiğit ve Rıdvan Koçyiğit "basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKAN KOCA: BEKLENTİMİZ SUÇLULARIN YILDIRICI CEZALAR ALMASI

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı: "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile bir hemşiremizi darbeden 4 kişiden 2'si Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiştir. Üzüntümüzü telafi etmese de bu gelişmeyi camiamız ve kamu vicdanı adına memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır."

HEMŞİRE TABURCU OLDU DURUMU İYİ

Saldırının ardından çalıştığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan hemşire Gülhan D. taburcu oldu. Kendisinin ve bebeğinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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O hemşire taburcu oldu! Hemşirenin de bebeğinin de durumu iyi
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