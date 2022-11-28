O ilçemizde öğrenciler bir saatliğine engelli oldu

Akıncılar Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, engelli bireylere duyarlı bir toplum oluşturulması adına ilginç bir projeye imza attı. Kahveci, ilçede eğitim gören tüm öğrencilerin engelli bireyler ile empati kurmalarını sağlamak için tekerlekli sandalye, göz bantları ve kulaklıklar temin etti. Öğrenciler bu araç ve gereçleri kullanarak bir saatliğine de olsa yürüme, görme ve işitme engelli bireyler gibi hissetme imkanı buldu.



BİR SAATLİĞİNE ENGELLİ OLDULAR

Tekerlekli sandalyeler ile okul içerisinde bir saat geçirmeye çalışan öğrenciler bir hayli zorlandı. Okullarının kütüphanelerine giren öğrenciler üst raflardaki kitaplara uzanamadı. Sınıflarında sıralarına ulaşmakta güçlük çekti, yemekhanede yemeklerini alıp masalarına geçmeleri adeta onlar için imkansız bir hal aldı. Göz bantları ile el sanatları dersine giren öğrenciler ise ellerindeki kilimleri dokuyamadı. Kulaklıkları takarak arkadaşlarıyla iletişim kurmaya çalışan öğrenciler dertlerini anlatmayı beceremedi. Engelleriyle karşıdan karşıya geçen, bankamatikten para çekmeye çalışan ve bakkaldan alışveriş yapmak isteyen öğrenciler, engelli bireylerin okul dışında yaşadıkları zorlukları da birebir hissetme imkanı buldu.

Öğrenciler, yaşadıkları tecrübe ile engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları zorlukları daha iyi anladıklarını belirterek, onlarla ilgili yapabileceklerinin farkına vardıklarını söylediler.