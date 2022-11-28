O ilçemizde öğrenciler bir saatliğine engelli oldu

HEDEF BU BİLİNCİ GELECEK NESİLLERE TAŞIMAK
Projeleriyle ilgili açıklama yapan Akıncılar Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, 497 öğrenciyle yaptıkları çalışmayla 40-50 yıl sonra 30-40 bin kişiye bu bilinci taşımayı amaçladıklarını belirterek, "Akıncılar Kaymakamlığı olarak bu projeyi geliştirdik. 'Farkındaysan engeller yok olur' adı altında başlattığımız bu projeyle ilçemizde öğrenim gören 497 öğrencimizin 1 saatlerini tekerlekli sandalyeyle birlikte, bir saatlerini atış poligonlarında kullanılan kulaklıklarla birlikte bir saatlerini de göz bantlarıyla geçirmelerini diledik. Tekerlekli sandalyeleri kullanan öğrencilerimiz yaya geçitlerinde park edilen bir aracın görme engelli vatandaşlarımıza çıkarttığı zorluğu, göz bandı takan bir öğrencimiz alışveriş yaparken yaşanan zorlukları birebir yaşayarak görmüş oldu. Biz ilçemizde gerçekleştirdiğimiz bu projeyle 497 öğrencimize hitap ettik. İnanıyoruz ki 20 yıl sonrasının anne ve babaları olarak 5 bin kişiye belki de 40-50 yıl sonra 30-40 bin kişiye hitap etmiş olacağız" şeklinde konuştu.