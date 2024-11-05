Haberler Yaşam Haberleri O ilimizde facianın eşiğinden dönüldü: yolcu treni ile otomobil çarpıştı!
Giriş Tarihi: 5.11.2024 10:22 Son Güncelleme: 5.11.2024 10:37

O ilimizde facianın eşiğinden dönüldü: yolcu treni ile otomobil çarpıştı!

İzmir’den Burdur’a gelmekte olan tren hemzemin geçitte 56 yaşındaki Celaleddin C.’nin yönetimindeki ticari araca çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi şans eseri yara almadan kurtuldu. İşte detaylar…

DHA
O ilimizde facianın eşiğinden dönüldü: yolcu treni ile otomobil çarpıştı!

Dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada İzmir'den Burdur'a gelmekte olan tren hemzemin geçitte 56 yaşındaki Celaleddin C. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Savrulan hafif ticari araç sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

"ARABANIN KORNASI ZANNETTİM"

Kazadan sürücü ile araçta bulunan eşi U.C. ve kızı F.C. yara almadan kurtuldu. Hafif ticari araç çekici ile otoparka götürüldü, tren ise yoluna devam etti. Sürücü Celaleddin C., "İlyas köyünden geliyorum. Bariyer kapalı değildi. Korna sesini arkamdan gelen arabanın kornası zannettim" dedi.

Yolcu treni hafif ticari araca çarptı | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
O ilimizde facianın eşiğinden dönüldü: yolcu treni ile otomobil çarpıştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA