O ilimizde termometreler 40 dereceyi gösterdi: Sıcaktan asfalt eridi

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri de eriyen bölümlere mıcır döktü. Eriyen asfaltta otomobiliyle giden ve daha sonra park eden Murat Efe, asfalt eridiği için yol kenarında durup aracını kontrol ettiğini belirterek, "Haziran ayının daha ilk haftasındayız. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.