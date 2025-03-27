O ilimizden acı haber! Yılmaz 3 gündür aranıyordu...

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Örnek Sanayi Sitesi bir dolum tesisleri arkasındaki sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye, denizin içinde sahile vurmuş halde bir kişinin yüzüstü hareketsiz halde olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Suyun içinden kenara çıkartılan şahsın ölmüş olduğu anlaşıldı.

Polis yaptığı araştırma sonucu buluntu cesedin Yılmaz Akan'a (55) ait olduğunu ve ailesinin de 3 gün önce Gazi Polis Merkezine kayıp başvurusunda bulunduğunu tespit etti. Polislerin olay yerinde incelemesinin ardından Yılmaz Akan'ın cansın bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.