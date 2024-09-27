O işadamı yaşananları SABAH’a anlattı: “Orda olsaydım beni öldürürlerdi”

Çanakkale'de dün bir inşaat firması yöneticisinin sokak ortasında darp edilmesinin ardından iki grup arasında başlayan silahlı çatışmada 6 kişi yaralanmış, 11 kişi ise gözaltına alınmıştı. O saldırının azmettiricisi olarak gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan işadamı Ferman Karakaya yaşananları ve kanlı baskınla ilgi detayları SABAH'a anlattı.

"Durmadan beni suçladılar"

Her şeyin daha önce taşeron olarak yanında çalışan E.A'nın 2019 yılında cinsel istismar suçlamasıyla cezaevine girmesiyle başladığını söyleyen Karakaya, "E.A. kızın şikâyeti nedeniyle cezaevine girdi. E.A. cezaevine girmesinin sorumlusu olarak beni ve ailemi suçlamaya başladı. Bizimle ilgisinin olmadığını ne kadar kendisine anlatsam da kendisini ikna edemedik. Aile büyüklerinin araya girmesi de yetmedi. Olaylardan anlamsız bir şekilde bizi sorumlu tuttu" dedi.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ BAŞLADI"

Sürekli E.A. ve kardeşi İ.A'dan ölüm tehditleri almaya başladığını iddia eden Karakaya, "Bir kez Kordon'da bir kez de ailemle birlikte alışveriş merkezinde yürüdüğüm sırada önüme geçip beni tehdit ettiler. E.A. cezaevinde kaldığı süreçte iş yapamadığını söyleyerek benden ev ve araba istedi. Bunları vermezsem beni öldüreceğini söyledi. Hepsine olumsuz yanıt verdim" dedi.

"ŞİKAYETÇİ OLDUM, DAVALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Artan ölüm tehditleri nedeniyle E.A. ve İ.A'dan defalarca şikayetçi olduğunu ve davaların devam ettiğini söyleyen Karakaya, "Çatışmadan bir gün önce gece yarısı mesajlar attı. İmalı tehditler de bulundu. Öğleyin ise bir marketin otoparkında yeğenimi kıstırıp feci şekilde dövmüşler. Ben bunları sonradan öğrendim. Daha sonra yeğenim şikayetçi olmak için karakola gidiyor. Karşı tarafın yakınları ile bizimkiler karşı karşıya geliyor. Silahlı bıçaklı çatışma çıkıyor. Eğer orada olsaydım beni de öldürürlerdi. Olayları benim azmettirdiğim söyleniliyor. Fakat biz geniş bir aileyiz. Ailem duyarak karakola koşuyor" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önünde yaşanan silahlı çatışmanın ilk fitili iddiaya göre inşaat firması sahibi E.A'nın 2019 yılında cinsel istismar suçlamasıyla cezaevine girmesiyle ateşlendi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.A. kendisine komplo kurulduğunu ileri sürerek yaşadığı olayların sorumlusu olarak inşaat firması sahibi F.K'yi suçlamaya başladı.

Ölüm tehditleri başladı

Cezaevinden çıktıktan sonra ekonomik sıkıntıya giren E.A. iddiaya göre kendisinin cezaevine girmesinden sorumlu tuttuğu F.K. ve ailesinden cezaevinde kaybettiği birikimini geri istemeye başladı. E.A. iddiaya göre F.K'den 7 adet daire ve bir adet otomobil talep etti.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

E.A. ve ailesinin isteklerine olumsuz karşılık veren F.K. önceki gün Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek can güvenliğinin olmadığını gerekçe gösterip E.A. ve kardeşi İ.A'dan şikayetçi oldu.

YEĞENİNİ DARP ETTİLER

İddiaya göre F.K'nin kendisinden şikayetçi olduğunu öğrenen E.A. ve İ.A. dün öğle saatlerinde F.K'nin yeğeni Y.K'yi bir marketin otoparkında kıstırdı. Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönerken Y.K. çıkan kavgada feci şekilde darp edildi.

KARAKOL ÖNÜNDE KANLI HESAPLAŞMA

Kendisini darp edenlerden şikayetçi olmak üzere akşam saatlerinde Anafartalar Polis Merkezi Amirliği'ne giden Y.K. ve ailesi ifade verdiği sırada iki taraf sokakta karşı karşıya geldi. İddiaya göre ifade vermek için karakola çağrılan E.A., İ.A polisin gözleri önünde silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı. E.A., İ.A. kardeşleri R.A., F.A., A.A. ve bir kişi çıkan çatışmada yaralandı.

KARAKOLA ATEŞ AÇILDI SANILDI

Olayların karakol önünde yaşanması nedeniyle bir çok kişi olayı terör saldırısı olarak değerlendirirken, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden silah ve bıçakla yaralanan E.A., İ.A. R.A., F.A., A.A Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edilirken olayın ardından polis geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi F.K'nin de aralarından bulunduğu aynı aileden bir çok kişi olayla ilgili gözaltına alınırken, Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada: "26.09.2024 günü Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde 15:40 sularında ateşli silah ve kesici alet ile kavga meydana gelmiş; 3 şahıs ateşli silah İle 3 şahıs da kesici alet ile yaralanmış olup görünüş itibari ile hayati bulunmamakta olup 3 farklı hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Kavganın arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan ailelerin sokakta karşılaşması sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Olaya karışan yaralılar dahil 11 şüpheli şahıs 2 adet 7*65 çapında ateşli ve bıçak İle yakalanmış olup diğer şüpheli şahısları tespit ve yakalama çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.