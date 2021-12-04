Haberler Yaşam Haberleri O işletmeye 12 milyonluk ceza verilmişti! Bakan Yardımcısı Birpınar: Çevreyi kirletenlere acımayız
Giriş Tarihi: 4.12.2021 18:41 Son Güncelleme: 4.12.2021 18:43

O işletmeye 12 milyonluk ceza verilmişti! Bakan Yardımcısı Birpınar: Çevreyi kirletenlere acımayız

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
O işletmeye 12 milyonluk ceza verilmişti! Bakan Yardımcısı Birpınar: Çevreyi kirletenlere acımayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giresun Şebinkarahisar ilçesinde çinko ve kurşun cevher zenginleştirme faaliyeti gösteren işletmenin atık havuzunda geçtiğimiz ay sızma meydana gelmesi nedeniyle oluşan çevre kirliliği için işletmeye 12 milyon idari para cezası uyguladığını sosyal medyadan duyurdu. Ayrıca işletmenin faaliyetten men edildiği açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ise sosyal medyadan “Çevreyi kirletenlere acımayız. Giresun’daki maden işletmesine 12 milyon ceza kestik ve kapattık” ifadelerini kullandı.

Giresun Şebinkarahisar ilçesinde çinko ve kurşun cevher zenginleştirme faaliyeti gösteren işletmenin atık havuzundaki geçtiğimiz ay sızma meydana gelmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu işletmeye 12 milyon idari para cezası uygulayarak faaliyetten men ettiğini sosyal medyadan duyurdu.

ÇEVREYİ KİRLETEN İŞLETMEYE 12 MİLYON PARA CEZASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi Twitter'da yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çinko ve kurşun cevher zenginleştirme faaliyeti gösteren işletmeye, çevreye verdiği kirlilik nedeniyle "en üst sınır" olan 12 milyon lira idari para cezası uygulanarak işletme faaliyetten men edilmiştir."

BAKAN YARDIMCISI BİRPINAR: "ÇEVREYİ KİRLETENLERE ACIMAYIZ!"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ise sosyal medyadan "Çevreyi kirletenlere acımayız. Giresun'daki maden işletmesine 12 milyon ceza kestik ve kapattık" ifadelerini kullandı.


TOPLAM 141 MİLYON 249 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Bakanlık ayrıca atıklarla ilgili 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 11 bin 641 denetim yapıldığını, 670 cezai işlemde toplam 141 milyon 249 bin lira idari para cezası uygulandığını ve 57 işletmenin faaliyetin men edildiğini duyurdu.

GİRESUN VALİLİĞİ: "ÖNLEM VE TEDBİRLER ALINDI"

Giresun Valiliği ise maden işletmesinin atık havuzundaki sızmaya bağlı bugüne kadar zehirlenme başvurusunun olmadığını açıklayarak olayın hemen akabinde gerekli inceleme ve soruşturmaların yapıldığı belirtilmiş, yaşanan olumsuzlukla ilgili gerekli önlemlerin alındığı ifade etmişti.
Valilik, halk sağlığı ve çevresel etkiler yönünden günlük olarak denetim ve kontrollerin devam ettiği vurgulamıştı. Ayrıca taşmadan etkilenen bölgedeki su numunelerinin kimyasal analizlerinin de uygun olduğu açıklanmıştı. Tüm sağlık tesisleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi konu hakkında bilgilendirildiği ve önlem ve tedbirin alındığı ifade edilmişti.

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O işletmeye 12 milyonluk ceza verilmişti! Bakan Yardımcısı Birpınar: Çevreyi kirletenlere acımayız
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