O kantinci, 15 kız öğrenciyi taciz etmiş

İzmir'de tutuklanan 44 yaşındaki kantinci Turan Duman'ın, 15 öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı. Karabağlar ilçesindeki Ülkü Ortaokulu'nda kantinci Turan Duman (44) iddiaya göre, 7'nci ve 8'inci sınıfa giden kız öğrencileri farklı zamanlarda taciz etti. Öğrencilerin olayı anlatması üzerine aileler, polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Duman sevk edildiği adliyede tutuklandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek ifade veren mağdur sayısının 15'i bulduğu öğrenildi.
ÖRTBAS EDECEKLERDİ
Veliler, olayı örtbas etmeye çalıştıkları gerekçesiyle Okul Müdürü Ali Gür, rehberlik öğretmeni Hediye Sade, Fen ve Teknoloji öğretmeni Harika Bilgen'den de şikâyetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tacize uğrayan öğrencilere psikolojik destek verilirken, çocukların kayıtları başka okullara alındı. 3 çocuk annesi B.D. (35), "Kızım o günden beri uyuyamıyor. 8. sınıf öğrencisi kızımı gece ayna karşısında kendi kendine konuşurken buldum. Çocuklarımız artık o okulun önünden bile geçmek istemiyor" dedi.