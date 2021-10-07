O karı-koca hâkim karşısında

İzmir
'de, 23 yaşındaki başörtülü Rabia Yılmaz
'ı darp ettikleri öne sürülen Yeliz
- Ramazan Ergün
çifti, hâkim karşısına çıktı. Çift, Yılmaz'a "Kapalısın diye namuslu musun? AK Parti
'nin köpeğisin" dedikleri iddialarını reddetti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
'nın da müdahil olduğu duruşmada, Yeliz Ergün
için "hakaret", "kasten yaralama", "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "tehdit" suçlarından 11 yıl 4 aya kadar, eşi Ramazan Ergün için ise "kasten yaralama", "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya kadar hapis istendi. Yeliz Ergün, Rabia Yılmaz'ın kendilerine hakaret ettiğini, araçtan inince de yüzüne tükürdüğünü ve bu nedenle aralarında arbede yaşandığını öne sürdü. Ramazan Ergün de hakarete uğradıklarını söyleyerek Yılmaz ve eşini ayırdığını iddia etti.