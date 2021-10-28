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Giriş Tarihi: 28.10.2021 20:24

O katil “Namus melesesi” dedi

ABBAS ÇAKAR
O katil “Namus melesesi” dedi

Kocaeli Gölcük ilçesinde, bindikleri taksi içerisinde tartıştığı kadın arkadaşını silahla öldüren ve cesedinde içerisinde bulunduğu taksi ile emniyete giderek teslim olan zanlı Ali Akbaba, “Arkadaşlar bu bir namus meselesidir” dedi.

İstanbul'da yaşayan Ali Akbaba (51), ilişkide olduğu Seyhan Gözel'i (44) görmek için Kocaeli'ne giderek bir otele yerleşti. Sabah saatlerinde Ali Akbaba, arkadaşı Seyhan Gözel'i işe bırakmak için taksiyle aldı.

Ancak taksiciye Gölcük Saraylı mevkiisine sürmesini söyleyen Akbaba ile Gözel arasında bir anda tartışma çıktı. Öfkelenen Ali Akbaba, bu sırada üzerinde taşıdığı silah ile Gözel'i başından vurarak öldürdü. Ardından taksiciye emniyete çekmesini söyledi. Ali Akbaba Emniyette silahı ile birlikte teslim oldu.

NAMUS MESELESİYMİŞ


Olay sonrası gözaltına alınan ve Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Akbaba, tamamlanan işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Kadın arkadaşını gözünü kırpmadan öldüren zanlı, adliyeye sevk edilirken " Arkadaşlar bu bir namus meselesidir" dedi.

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O katil “Namus melesesi” dedi
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