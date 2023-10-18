İstanbul Kadıköy'de önceki gün yaşanan olayda, konser çıkışı sevgilisi Simge Tuğcu ile yürüyen Davut Atakov, sevgilisine laf atan kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Tuğcu, yaşadıkları dehşet anlarını SABAH'a anlattı.Kadıköy'den Marmaray'a yürüdükleri sırada bir apartman girişinde oturan adamla göz göze geldiklerini belirterek Tuğcu şunları söyledi: "Bize uzunca baktığını fark ettik. Alkollüydü. Davut, adamı birkaç adım geçtikten sonra geri dönüp neden baktığını sordu, adam ayağa kalktı. Bir süre itişmeler yaşandı, birlikte yere düştüler. Yerde bir süre kavga ettiler. Adam kalkıp koşmaya başladı. O sırada elinde bıçağı gördüm. Davut'un tişörtü kanlar içerisindeydi. Kalbinden bıçaklandığını fark ettim. Yere yatırıp kanamasını durdurmak için tampon uyguladım. Hastanede ameliyata aldılar ancak kurtarılamadı. Evlenme düşüncemiz vardı. Hazırlık yapmayı düşünüyorduk. O katil, sevgilimi elimden aldı. En yüksek cezayı almasını istiyorum."