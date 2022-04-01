O katile indirimsiz müebbet

İstanbul Bayrampaşa'da 43 yaşındaki Ferdane Kurt'un, 3 yaşındaki çocuğu ile birlikte kaldığı otelde iple boğularak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Ferdane Kurt, aynı otelde kalan Cemil Yar'ın odasında iple boğulmuş halde ölü bulunmuştu. Davada dün karar duruşması yapıldı. Cumhuriyet savcısı 15 Şubat'ta açıkladığı mütalaasını tekrar ederek, sanık Yar'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Cemil Yar ise son savunmasında, şikâyetçilere mahkemede soru sormak istediğini söyleyerek, "Kendimi ifade etmem için bu insanların burada olması lazım. Kimseye ihanet etmedim, kimsenin de bana ihanet etmesini istemiyorum" dedi. Mahkeme, Yar'ı "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada iyi hal indirimi de uygulamadı.