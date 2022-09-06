"O kızın gözyaşlarına inanmayın" Uzman çavuş sevgilisini öldüren kadının cezası belli oldu!





ÇAVUŞ'UN KARDEŞİ İFADE VERDİ

Kardeşi Nalan Yıldırım ise "Ağabeyimle aram çok iyiydi her zaman. Benimle her şeyini paylaşırdı. Evlilik düşündüğünü bana söylerdi. Bu kendisine bela olduğu için bırakmadığı için abim kendisine yakışmadığı için kapıya koymamış. Kadın da gitmemiş. Planlayarak ağabeyimi öldürdü. Kadın bana, 'Silah tutmayı Zeynel öğretti' demiş. Bize de silah öğrettiği halde ben elime silah alamam. Şarjörü boşaltmış.