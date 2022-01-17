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Giriş Tarihi: 18.1.2022

O koca da öldü

AYHAN FİDAN
O koca da öldü
BURSA Karacabey'de, tartıştığı eşi Gözde Korku'yu (31) tabancayla vurup öldüren ardından aynı silahla intihara kalkışan güvenlik görevlisi Orcay Korku (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Orcay Korku, Karacabey Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Beyin ölümü gerçekleşen Korku, 3 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu. Orcay Korku'nun ailesinin organlarını bağışlama talebinde bulunduğu, ancak yoğun bakımda kalbi durunca organları iflas ettiği için bağışın gerçekleştirilemediği öğrenildi.

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O koca da öldü
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