O koca da öldü

BURSAKaracabey'de, tartıştığı eşi Gözde Korku'yu (31) tabancayla vurup öldüren ardından aynı silahla intihara kalkışan güvenlik görevlisi Orcay Korku (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Orcay Korku, Karacabey Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Beyin ölümü gerçekleşen Korku, 3 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu. Orcay Korku'nun ailesinin organlarını bağışlama talebinde bulunduğu, ancak yoğun bakımda kalbi durunca organları iflas ettiği için bağışın gerçekleştirilemediği öğrenildi.