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Giriş Tarihi: 29.1.2022

O kocaya indirimsiz 18 yıl hapis cezası

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
O kocaya indirimsiz 18 yıl hapis cezası
İzmir'de, yaşayan fabrika işçisi Burak Kıncı (27), şiddet uyguladığı için kendisine boşanma davası açan 2 çocuk annesi eşi Aycan Kıncı'ya (24), 3 Kasım 2020'de bir dönerciye çağırıp barışma teklifinde bulundu. Reddedilince de cebinden bıçak çıkarıp, "Bana yar değilsen kimseye olmayacaksın" diyerek 38 yerinden bıçakladı. Aycan Kıncı, mucizevi şekilde hayatta kalmayı başardı. Burak Kıncı ise ağır yaraladığı eşine, cezaevinden mektup göndererek af diledi. Ancak Aycan Kıncı eşini affetmedi. Mahkeme, Burak Kıncı'yı, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs"ten, indirim uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi tarafından da onandı.

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O kocaya indirimsiz 18 yıl hapis cezası
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