O kupa ellerimizde havaya kalkacak

Ampute Milli Futbol Takımı, 30 Eylül-9 Ekim'de Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası hazırlıklarını Bolu kampıyla sürdürüyor. Teknik direktör Osman Çakmak, Bolu kampının teknik ve taktik ağırlıklı olduğunu kaydetti. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na giderken son kampı Bolu'da yaptıklarını hatırlatan Çakmak, "Bolu kampından sonra İstanbul'a geçmiştik ve daha sonra namağlup Avrupa şampiyonu olduk" diye konuştu. Çakmak, takımın enerjisi, sinerjisi ve asaletinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Eksiklerimiz yok mu? Var. O eksiklerimizi de Bolu'da tamamlayıp, İstanbul'da 19 Eylül tarihinde kampa girdiğimizde her şeyi çözmüş olacağız. Fiziksel, mental ve psikolojik anlamda hepsini tamamlamış olacağız" değerlendirmesinde bulundu. A, B ve C planını rakibe göre ayarlayacaklarını anlatan Çakmak, çok güçlü rakiplerle oynayacaklarını, ona göre çalışmaların tam hızla devam ettiğini anlattı. Oyunculardan Fatih Şentürk (33) de "Müzemizde sadece bir dünya şampiyonluğu kupası eksik. Onun da bu sene vakti geldi inşallah. İnşallah kupayı 9 Ekim gecesi kazanıp ülkemize armağan edeceğiz. Maç maç düşünüp 9 Ekim'de o kupayı kaldırmak istiyoruz" ifadesini kullandı. AA