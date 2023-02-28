O mahalle depremde yok oldu: Geride sadece muhtar kaldı...

Depremin vurduğu Hatay'da en büyük yıkımın yaşandığı bölgelerden biri de Defne ilçesinin Elektrik Mahallesi oldu. 5 bin 200 nüfuslu bu mahallede çok sayıda vatandaş enkaz altında kalarak yaşamını yitirirken, geride kalanlar ise şehri terk etti. Elektrik Mahallesi Muhtarı Nihat Derviş ise mahallesini terk etmedi. Bölgeyi terk etmeyeceğini ve insanların mallarına sahip çıkacağını söyleyen Muhtar Nihat Derviş, mahalledeki son durumu gözyaşlarıyla anlattı.

"BİR GÜN DÖNECEKLER İNŞALLAH"

20 yıldır Elektrik Mahallesi'nde muhtarlık yaptığını söyleyen Derviş, "Burada doğdum, burada büyüdüm. Mahallenin yüzde 85'i bizim yakın dostlarımız. Hepsi buralarda yaşıyordu. 5 bin 200 nüfusumuz var burada. Bin 100 kişi kadar ölümüz var. Kurtarabildiklerimizi kurtardık, kurtaramadıklarımız ise hala dün 2 tane enkazdan ceset çıkardık. Teşhislerini yapacağız. Allah beterinden korusun fakat çok kötü durumdayım. Benim de yeğenim öldü. 28 yaşındaydı. Enkazdan çıkardık, fakat vefat etti. Onun gibi niceleri var bu durumda. Yaklaşık 300 - 400 yaralı çıkardık. Diğerleri kurtuldu ve şehri de terk ettiler. Bütün sokaklar böyle. İçine giremezsiniz zaten. Ne anlatacağımı bilmiyorum. Sözün bittiği yer. Başaracağız devletimizle beraber. Buradan ayrılmayı düşünmüyoruz. Kesinlikle buradayım. Gerek karayolları, gerek AFAD, gerekse hasar tespite hepsine yardımcı olmaya çalışıyorum. Kimin nerede oturduğunu tek tek biliyorum. O yüzden burada kalmam lazım. Bir gün dönecekler inşallah" ifadelerini kullandı.