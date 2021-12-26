O manzara itfaiyecileri ağlattı! 3 çocuk yatağın üzerinde...

Olay, Cuma günü saat 13.00 sıralarında Bayındır ilçesi Hacıbekir Mahallesi Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde çıktı. Ahşap evden alevler yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Eve giren ekipler, 3 yaşındaki Talha Menderes ile 2 yaşındaki ikiz kardeşleri Ramiz ve Yahya Menderes'in cansız bedenleriyle karşılaştı.
3 küçük çocuğun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, anne Nuriye ile baba Ferhat Menderes yaşadıkları şoku atlatamadı.
Söndürme çalışmaları sırasında itfaiye 3 küçük kardeşin cansız bedenleri yatağın üzerinde birbirlerine sarılı vaziyette buldu.