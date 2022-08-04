O mesajları atan adamı döve döve karakola götürmüştü... Ortaya çıkan gerçek şoke etti

Oğuzhan İ. de gözaltına alındı ve "Kasten Yaralama" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen uyuşturucu madde satıcısı F.Y. de "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.