Türkiye bu olayı konuşmuştu! Minibüs şoförü mahkemede kıvırdı: Kameralar çalışıyordu

Baro Başkanı Ebiz, " Sanıkla arasında tanışıklık yoktur. Olay sonrasında müvekkil şikayet etmiştir. Olayda sanığa yalvarmış ve direnmiştir, sanık mağdurun ellerini bağlamış ve fiilini yapmıştır. Bu rızaen değildir ve rızaen olsa bu durum raporlarda belirtilmesi gerekir. Sanık olaydan sonra kaçmış ve sonradan yakalanmıştır. Minibüsün ışıklarını kapatıp güzergah dışına çıkmıştır. Bu dolmuşlarda normal bir durum değildir. Mağdur psikolojik tedavi görmektedir" diye konuştu.

Görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, eksik huşuların giderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde beyanını belirtti. Mahkeme heyeti ise müşteki ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının davaya katılmalarına Sakarya Barosu'nun ise dava katılma talebinin reddine, sanığın tutukluluk halinin devamına, Ü.U.'nın mahkemede tanık olarak dinlenmesine, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak minibüs içinde kameranın olup olamadığına varsa çalışıp çalışmadığına ilişkin olarak çalışma yapılması ve mahkemeye bildirilmesine karar vererek duruşmayı 18 Mayıs tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU!

İstanbul'da okuyan Merve K. evine dönmek için yola çıktı. Araç bulamayan Merve K. saat 23.30 sırasında Adapazarı'na gelmişti. Adapazarı Gar Meydanı'ndan Adapazarı ile Erenler İlçesi arasında çalışan Et-balık Minibüs Hattı'na binen Merve K. araçta tek başına kaldığı sırada minibüste sürücü Serkan Y., aracı Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkiinde durdurarak kapıları kilitledi. Genç kızı plastik kelepçeyle minibüsün demirlerine bağlayan saldırgan, genç kızın direnmesi üzerine darp etmişti. Daha sonra aracı buradan hareket ettiren Serkan Y., aracı bir otel yanına park edip burada genç kıza cinsel tacizde bulunmuştu.