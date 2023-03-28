Türkiye bu olayı konuşmuştu! Minibüs şoförü mahkemede kıvırdı: Kameralar çalışıyordu

Türkiye'nin konuştuğu olan 28 Kasım 2022 tarihinde gece saat 23.30 sırasında Sakarya'da yaşandı. Adapazarı'ndan bindiği Et-Balık Minibüsü hattında elleri bağlanıp cinsel tacize uğrayan üniversiteli Merve K.'nin yaşadığı dehşetle ilgili Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk celse görüldü. Davaya, cezaevinde bulunan sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, müşteki ve Sakarya Barosu avukatlarıyla sanık avukatı salonda hazır bulundu.
İlk celseye SEGBİS ile bağlanan sanık Serkan Y.'ye hakim poliste alınan ifadelerde suçunu itiraf ettiği hususunda söz hakkı verdi. suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Serkan Y.," Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. İfademde yazılan taciz olayları bana poliste zorla söyletildi. Ben üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Ben mağdurun, tehdit etmedim. Mağdur dolmuşa binmiştir, muhabbet oldu ama cinsel ilişki olmamıştır" dedi.
Konuşmasını sürdüren sanık Serkan Y., "Ben mağdura, 'Cinsel ilişki yaşadın mı?' diye sormadım. Ben rızaen mağdurla sadece seviştim, cinsel ilişki yaşamadım, sonra evine yakın bir yerde bıraktım, tehdit etmedim. İfadelerim polis tarafından zorla alınmıştır. Minibüs içinde bulunan kamera vardır. Merkezi bir sisteme bağlı değildir fakat çalışıyordu" diye konuştu. Konuya ilişkin davada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ve müşteki avukatları şikayetlerinin devam ettiğini ve davaya katılma taleplerini beyan etti.
Sakarya Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız ise Sakarya Barosu olarak davaya katılmak yönünde beyanlarını ileterek söz hakkı istedi. Başkan Av. İlknur Ebiz Yıldız, "Sanığın savunmasını kabul etmiyoruz. Mahkemede sanık şaşmıştır. Mağdur müvekkil İstanbul'da Psikoloji Bölümü'nde okumakta ve yurt masrafları fazla olduğu için her gün Sakarya'daki baba evine gelmektedir. Geç saatte dolmuşa binmesindeki husus budur" dedi.
Baro Başkanı Ebiz, " Sanıkla arasında tanışıklık yoktur. Olay sonrasında müvekkil şikayet etmiştir. Olayda sanığa yalvarmış ve direnmiştir, sanık mağdurun ellerini bağlamış ve fiilini yapmıştır. Bu rızaen değildir ve rızaen olsa bu durum raporlarda belirtilmesi gerekir. Sanık olaydan sonra kaçmış ve sonradan yakalanmıştır. Minibüsün ışıklarını kapatıp güzergah dışına çıkmıştır. Bu dolmuşlarda normal bir durum değildir. Mağdur psikolojik tedavi görmektedir" diye konuştu.
Görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, eksik huşuların giderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde beyanını belirtti. Mahkeme heyeti ise müşteki ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının davaya katılmalarına Sakarya Barosu'nun ise dava katılma talebinin reddine, sanığın tutukluluk halinin devamına, Ü.U.'nın mahkemede tanık olarak dinlenmesine, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak minibüs içinde kameranın olup olamadığına varsa çalışıp çalışmadığına ilişkin olarak çalışma yapılması ve mahkemeye bildirilmesine karar vererek duruşmayı 18 Mayıs tarihine erteledi.
NE OLMUŞTU!
İstanbul'da okuyan Merve K. evine dönmek için yola çıktı. Araç bulamayan Merve K. saat 23.30 sırasında Adapazarı'na gelmişti. Adapazarı Gar Meydanı'ndan Adapazarı ile Erenler İlçesi arasında çalışan Et-balık Minibüs Hattı'na binen Merve K. araçta tek başına kaldığı sırada minibüste sürücü Serkan Y., aracı Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkiinde durdurarak kapıları kilitledi. Genç kızı plastik kelepçeyle minibüsün demirlerine bağlayan saldırgan, genç kızın direnmesi üzerine darp etmişti. Daha sonra aracı buradan hareket ettiren Serkan Y., aracı bir otel yanına park edip burada genç kıza cinsel tacizde bulunmuştu.
TÜRKİYE GÜNDEMİ
Gece kendisini aramaya çıkan annesinin düşüp yaralandığı o anlarda genç kız güçlükle mahallesine gelmiş ve yaşadığı dehşeti anlattıktan sonra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Serkan Y.'yi Adapazarı ilçesi Orta Garaj mevkiinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına almıştı. Çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenilen şüpheli gerçekleştirdiği suçu da itiraf etmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli; 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs', 'cebir', 'tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandığı olay Türkiye'de gündem olmuştu.
NE İSTENİYOR!
Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame ilgili mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede ise tutuklu sanık Serkan Y. hakkında 'cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan 9 yıldan az olmamak şartıyla, 'cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıldan 10 yıl aya kadar ve 'tehdit' suçundan da 9 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenildi.