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Giriş Tarihi: 28.3.2022

O muhtar zehir taciri çıktı

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
O muhtar zehir taciri çıktı
Samsun'da, uyuşturucuyla mücadele konusunda çözüm önerileri sunan muhtar Erdoğan Desteci (40) zehir taciri çıktı. Amasya Merzifon'da, yol kontrolü yapan polislerin durdurmak istediği bir aracın sürücü kaçmaya başladı. Kısa süren bir kovalamacanın ardından yakalanan sürücünün, Samsun'un 200 Evler mahallesi Muhtarı Erdoğan Desteci olduğu belirlendi. Otomobilde yapılan aramada ise 33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Muhtar Desteci ve yanında bulunan 3 kişi sevk edildikleri mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. 2 yıl önce bir TV programına katılan Destici'nin, mahallesinin 20 yıldır uyuşturucu bağımlıları tarafından mekân olarak kullanıldığını söyleyerek "Gençleri, okutamazsak spor yaptıramazsak bir nesli kaybedeceğiz" diyerek uyuşturucuyla mücadelede çözüm önerileri getirdiği ortaya çıktı.

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O muhtar zehir taciri çıktı
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