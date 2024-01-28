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Giriş Tarihi: 28.1.2024

O müteahhit yakalandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
O müteahhit yakalandı
Geçtiğimiz yıl şubat ayında yaşanan asrın deprem felaketinde Diyarbakır'daki Hisami Apartmanı'nda 100 kişinin göçük altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin devam eden davayla aranan müteahhit Nurettin Ö., İstanbul'da yakalandı. İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde yapılan polis uygulamasına takılan 62 yaşındaki Nurettin Ö.'nün, geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Diyarbakır'da 100 kişinin göçük altında kalarak hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı'nın devam eden davasıyla ilgili arandığı tespit edildi. Nurettin Ö. yasal işlemlerinin ardından "Kasten Öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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O müteahhit yakalandı
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