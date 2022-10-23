O öğretmen adli kontrol şartı ile serbest

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde önceki gün sabah saatlerinde yaşanan olayda Almanca öğretmeni Hasan Güzelsu'nun evine gece 01.30 sıralarında öğrencisi Yiğit Kalpak ve 6 arkadaşıyla birlikte geldi. Gece ilerleyen saatlerde gençler ve öğretmen uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra ise Yiğit Kalpak fenalaştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Yiğit. Kalpak'ın durumu sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yiğit Kalpak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde ayrıntılı inceleme yaptı. Öğrencilerden birinin ise polise verdiği ifadede olayın gerçekleştiği saatlerde evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını söylediği iddia edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Almanca öğretmen Hasan Güzelsu, polisteki ifadesinde kendisine yöneltilen hiç bir suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Ölen öğrencisiyle arkadaşlarının bir şeyler içmek için kendisine geldiğini, sadece kahve içip gece 03.00 sıralarında uyuduğunu ve sabah 07.00 sıralarında işe gitmek için hazırlandığı esnada Yiğit. Kalpak odada hareketsiz vaziyette gördüğünü söyledi.

EVDE UYUŞTURUCU HAP ALINDI

Gözaltına alınan öğrencilerden bir tanesinin ise polise verdiği ifadede "Evde hep birlikte uyuşturucu hap alındı" dediği iddia edildi. Ancak öğretmen ve diğer öğrencilerin tamamı uyuşturucu hap almadıklarını belirterek kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediler. Poliste ifadeleri tamamlanan öğretmen Hasan Güzelsu ve 6 öğrenci adliyeye sevk edildi.

6 KİŞİYE ADLİ KONTROL VERİLDİ

Adliyede yapılan sorguda suça sürüklenen çocuk A.D. savcılıktan serbest bırakıldı. Diğer suça sürüklenen çocuklar M.A.Y. ile K.M.D ile şüpheliler A.A, İ.G, C.Ç ile öğretmen Hasan Güzelsu ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Antalya İl Mili Eğitim Müdürlüğü sözleşmeli öğretmen Hasan Güzelsu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.