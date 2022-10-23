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Giriş Tarihi: 24.10.2022

O öğretmen ve 6 öğrenci serbest

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
O öğretmen ve 6 öğrenci serbest
Antalya'da Almanca öğretmeni Hasan Güzelsu'nun (30) evinde uyuşturucu hap aldığı iddiasıyla lise öğrencisi Yiğit Kalpak'ın ölmesinin ardından olayla ilgili adliyeye sevk edilen öğretmen ve 6 öğrenci serbest kaldı. Almanca öğretmeni Hasan Güzelsu'nun evine giden 17 yaşındaki Yiğit Kalpak ve arkadaşları iddiaya göre uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra fenalaşan Yiğit Kalpak hayatını kaybetti. Öğrencilerden biri polise verdiği ifadede olayın gerçekleştiği saatlerde evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Almanca öğretmeni Hasan Güzelsu ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Poliste ifadeleri tamamlanan öğretmen Hasan Güzelsu ve 6 öğrenci adliyeye sevk edildi. Adliyede yapılan sorguda suça sürüklenen çocuk A.D. savcılıktan serbest bırakıldı. Diğer suça sürüklenen çocuklar M.A.Y. ile K.M.D ile şüpheliler A.A., İ. G., C. C. Ç ile öğretmen Hasan Güzelsu ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Antalya İl Mili Eğitim Müdürlüğü sözleşmeli öğretmen Hasan Güzelsu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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O öğretmen ve 6 öğrenci serbest
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