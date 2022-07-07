O operasyona flaş gelişme: 6 tutuklama

İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de belirlenen adreslere 29 Haziran'da baskın yapan polis, 119 şüpheliyi yakalamıştı. Çalışmaların devamında yapılan ara gözaltılar ile yakalananların sayısı 122'ye yükselmişti. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, çek, senet, dijital malzeme, 900 bin dolar ve 413 bin avro ele geçirilmişti. Öte yandan, aralarında dizi oyuncuları ve spor yorumcularının da bulunduğu bazı ünlü isimler de soruşturma kapsamında emniyete çağrılmıştı.Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi birçok suça karıştığı belirlenen suç örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 122 şüpheliden 31'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfadeleri ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 25 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 79 şüphelinin ise halen ifadeleri alınıyor. İfade işlemleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 savcı görevlendirildi.