O saldırgan yurtdışına kaçamadan yakalandı

Adana'da yaşayan 3 çocuk annesi Hayriye Derin'in (43) ölümüne yol açan Baran Tuncer, olaydan bir ay sonra yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı. Olay 4 Mayıs'ta meydana gelmişti. Hayriye Derin, otomobiliyle oğlu Talha Derin'i (12) yabancı dil kursuna bıraktıktan sonra yanındaki diğer oğlu Kayra Derin ile evine dönmek için yola çıktı. Evine 300 metre kala ise yoldan geçen motosikletli 2 kişi, husumetli oldukları Kadir Şahin'in (38) oto lastik tamiri ve satışı yapılan işyerine silahlı saldırı düzenledi. Kurşunlardan biri, otomobiliyle seyir halinde olan Derin'in ensesine isabet etti. Bilinci kapanınca karşı şeritten gelen minibüsle çarpışan ve hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti.Olayın aydınlatılması için kurulan özel ekip, bölgedeki ve yaklaşık 10 kilometre alandaki güvenlik kamerası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) elde ettiği 100 saatlik görüntüyü inceleyerek, Hayriye Derin'i Baran Tuncer'in vurduğunu belirledi. Magandaların hedefindeki Kadir Şahin'in, olaydan saatler önce husumetlisi F.T.'yi (29) bacağından vurduğu, kuzeni Baran Tuncer'in de intikam saldırısı düzenlediği ortaya çıktı. Tuncer'in olayın ardından İzmir'e gittiğini, yurtdışına kaçış hazırlığında olduğunu belirleyen özel ekip, Adana'dan yola çıkan ekip, Buca ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'nde saklandığı apartman dairesini tespit etti.Fiziki takiple, evde yalnız olduğu anda operasyon düzenleyerek Tuncer'i yakalayan özel ekip, hava yoluyla Adana'ya getirdi. İfadesinde, "Hedefim işyeriydi, kadını yanlışlıkla vurdum" dediği belirtilen Tuncer, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polis, saldırı sırasında motosikleti kullanan diğer şüpheliyi arıyor.