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Giriş Tarihi: 25.7.2023 16:47

O saldırganlar yakalandı

İstanbul Fatih'te otomobille caddelerde dolaşarak kaldırımda kadınlara yangın tüpüyle saldıran saldırganlar yakalandı. Saldırganlar o anları sosyal medyada paylaşmıştı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
O saldırganlar yakalandı

Fatih'de caddede dolaşan otomobildekiler, yol kenarlarında duran kadınların yanlarına yaklaşarak önce "Çalışıyor musun" diye sordu. Ardından kadınlara yangın tüpüyle gaz sıktılar. Görüntülere göre, birden fazla kadına aynı şekilde saldıran araçtakilerin o anları da sosyal medyada "Semti böceklerden arındırıyoruz" notuyla paylaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Yakın zamanda çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu. Bu görüntülerin ardından harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

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O saldırganlar yakalandı
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