O sapık müdür tutuklandı

Tüm şehri ayağa kaldıran taciz skandalını SABAH ortaya çıkarmıştı. Burdur Gölhisar Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü M.A. ve okul yönetimi Gölhisar Özel Eğitim Meslek Okulu; 18 öğrenci 4 öğretmen ve 2 idareci ile birlikte Fethiye'nin Göcek İlçesi'ne tekne turu düzenledi. Tekne turunda güvertenin üst katında oturan engelli G.T.'nin yanına uzanan okul müdürü M.A. genç kızın elini tutarak, saçlarını ve bacaklarını okşadı.

TURA KATILANLAR RAHATSIZ OLDU

Bu durumu gören fark eden tatilciler durumdan rahatsız olduklarını tur operatörüne bildirdiler. Tur şirketi yetkilileri öğrenciye yakınlık gösteren kişinin Burdur Gölhisar Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü M.A. olduğunu söylemesi üzerine geziye katılan bazı tatilciler Sahil Güvenliği arayarak şikayetçi oldular.

GÖZALTINA ALINDI

Tatilcilerin tepkisi üzerine tekne karışırken, kaptan yolcuları sakinleştiremeyeceğini anlayınca turu tamamlamadan Göcek'e geri döndü. Teknenin limana yanaşmasının ardından M.A. Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tatilcilerin ve G.T.'nin pedagog eşliğinde ifadesine başvurdu.

"SAÇLARINI VE BACAKLARINI OKŞUYORDU"

Müdür M.A. hakkında şikayetçi olan bir tatilci ifadesinde, "Sabah saatlerinde tekne 4 kişilik grubumuzla 10:30 sıralarında hareket etti. Bir saat sonra üst güverteye çıktığımda okul müdürü olduğunu öğrendiğimiz bir kişinin teknenin ön sol tarafında diğer öğrencilerden ayrı bir kız öğrenciyle otururken gördüm. El ele tutuşuyorlardı. Diğer tüm yetkili öğretmenler aşağıda oturuyordu. Birkaç defa yukarı çıkıp indiğimde müdürün kız çocuğunun bacağını okşadığını, saçlarıyla oynadığını yanına uzanıp sarıldığını fark edip durumdan rahatsız olduk. Gidip kaptanın eşine bu adamın kızın ailesi mi? Babası mı ? diye sorduk. Tur şirketi okul gezisi olduğunu ve şahsın müdür olduğunu söyleyince tura çıkan diğer arkadaşlarımızda durumdan oldukça rahatsız oldu. Müdürün kızın saçlarını okşamaya devam ettiğini görünce Müdüre dönüp "Siz bu kıza ne yapıyorsunuz? Bu ne terbiyesizlik" diyerek tepki gösterdik. Kaptana ve tur şirketine durumu bildirerek Sahil Güvenliğe haber verdik. Müdür hemen kızı da yanına alıp alt kata indi. Bu durumdan şikayetçiyim" dedi.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI SONRA TUTUKLANDI

İfadelerinin tamamlanmasının ardından Adliye'ye sevk edilen M.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken önceki gün ani bir gelişme yaşandı. İddiaya göre savcılığa giden ve isminin açıklanmasını istemeyen başka öğrenci velileri de taciz iddiasıyla MA. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayetlerin ardından tekrar gözaltına alınan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.