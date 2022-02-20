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Giriş Tarihi: 20.2.2022 15:33 Son Güncelleme: 20.2.2022 15:42

O savcı HSK tarafından açığa alındı

İLKER TURAK İLKER TURAK
O savcı HSK tarafından açığa alındı

İstanbul Beşiktaş’ta avukat Nur Peker’e yönelik silahlı saldırının arkasında bir savcı olduğu iddia edildi. Saldırıya ilişkin detaylı bir ifade veren Avukat Nur Peker, saldırının arkasında savcı Davut Yılmaz’ın olduğunu söylerken, SABAH’ın edindiği bilgiye göre, savcı Yılmaz’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alındığı ortaya çıktı.

Avukat Nur Peker 20 Ocak'ta Beşiktaş'ta güvenlikli bir sitedeki evine girerken silahlı saldırıya uğramıştı. Peker, tedavisinin ardından emniyete ve savcılığa giderek detaylı ifade verdi ve olayın arkasında İstanbul Anadolu Adliyesinde görevli Cumhuriyet savcısı Davut Yılmaz'ın olduğunu iddia etti.

Yılmaz ile 2020 yılında tanıştıklarını ve kendisine ait bir şirkette bulunan odayı avukatlık bürosu olarak kullanmaya başladığını söyleyen Peker, avukatlığını yaptığı bazı dosyalardan el çekmesi için Yılmaz'ın kendisine baskı yaptığını ve tartıştıklarını öne sürdü.

Peker, bu tartışmalar esnasında Yılmaz'ın "Sen neyine güveniyorsun bu kadar, benim gücümü biliyorsun, seni ortadan kaldırırım. Türkiye Cumhuriyeti'nde bana kimse böyle konuşamaz" diyerek, kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Savcı Davut Yılmaz tarafından maddi ve manevi olarak kullanılmaya çalışıldığını ifade eden Peker, kendisine yapılan silahlı saldırıyı da Yılmaz'ın azmettirdiğini düşündüğünü söyledi.

HSK TARAFINDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Öte yandan savcı Yılmaz'ın, İranlı bir muhalif işadamını Türkiye'den kaçırmak isteyen, İran istihbaratı ile bağlantılı casusluk şebekesine yönelik soruşturmanın da şüphelisi olduğu iddia edildi. Bu iddiaların ardından Yılmaz'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından 8 Şubat'ta 3 ay süreyle görevden uzaklaştırıldı.

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O savcı HSK tarafından açığa alındı
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