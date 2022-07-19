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Giriş Tarihi: 20.7.2022

O sevgiliye ‘kasten öldürme’ davası

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
O sevgiliye ‘kasten öldürme’ davası
Antalya Manavgat'ta, 5 yıldızlı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden İngiliz Reece Pegram'ın (22) sevgilisi Kayley Mary Myers (31) hakkında "kasten öldürmek" suçundan dava açıldı. İngiltere'de yaşayan Myers ile erkek arkadaşı Pegram geçen martta Manavgat ilçesine tatile geldi. Çift, 11 Mart günü kaldıkları 5 yıldızlı oteldeki odalarında kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Aldıkları alkol ve uyuşturucunun etkisiyle balkona çıkan Pegram, önce odadaki eşyalarını attı. Ardından da düşerek öldü. "Olay sırasında banyodaydım. İntihar etti" diyen Myers, tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık ise Myers hakkında, "kıskançlık nedeniyle erkek arkadaşını balkondan atarak ölümüne neden olduğu" gerekçesiyle, "kasten öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile iddianame düzenledi.

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O sevgiliye ‘kasten öldürme’ davası
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