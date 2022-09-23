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Giriş Tarihi: 23.9.2022 08:43 Son Güncelleme: 23.9.2022 09:53

O şube müdürüne soruşturma

Konya Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli Şube Müdürü Mehmet Altıntop’un gittiği bir okulda, panodaki Peygamber efendimizin adının yazılı olduğu görselin kaldırılması talimatı vermesi üzerine tartışmalar sürüyor. Şube Müdürü hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, toplanan görseller daha fazla çoğaltılarak okulun birçok köşesine asıldı.

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O şube müdürüne soruşturma

TOKİ Ortaokulu ve İlkokulu'na giden Şube Müdürü Mehmet Altıntop, Peygamber efendimizin isminin yazılı olduğu görseli panodan kaldırılması talimatını verdi. Rehber öğretmen tarafından hazırlanan daire şeklindeki görselin merkezinde Arapça harflerle Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in ismi, çevresindeki oklarda ise Türkçe olarak doğruluk, merhamet, temizlik ve hoşgörü gibi ifadelerin yer aldığını görselden rahatsız olan Altıntop, okul idarecilerinin kaldırılmaması gerektiği ısrarına rağmen kesin olarak kaldırılması gerektiği talimatını verdiği ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili bazı fotoğraf ve görsellerin sosyal medyaya düşmesi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü de harekete geçti. İddiaların hedefinde bulunan Mehmet Altıntop hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde görevlendirilen müfettişin hem Altıntop'un hem de okul idarecilerinin ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Eğitim Bir-Sen Konya Şube Başkanı Nazif Karlıer yaptığı açıklamada, "Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli bir şube müdürü, okulun onur panosunda asılı Peygamber Efendimizin adının yazılı olduğu görselin kaldırılmasını istemiş. Eğitim Bir-Sen Konya Şubesi olarak soruyoruz; 'Bu görselden kim, neden rahatsız olur?' Değerlerimize sıkı sıkıya sarılmamız gereken bir dönemde bu tür zorbalıkları kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum. Konunun takipçisiyiz" dedi.

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O şube müdürüne soruşturma
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