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Giriş Tarihi: 22.12.2022 11:58

O sürücü 7 kişinin ölümüne neden olmuştu! 16 yıl hapis cezası

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 12 yıl hapse çarptırılan Adnan Özdemir'in (49) cezası, istinafın bozma kararı sonrası yargılandığı davada 16 yıla çıkartıldı.

DHA
O sürücü 7 kişinin ölümüne neden olmuştu! 16 yıl hapis cezası

Kaza, 25 Mart 2018'de saat 23.00 sıralarında Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Adnan Özdemir idaresindeki 38 KY 432 plakalı otomobilin sıkıştırdığı Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, karşı şeride geçince 41 BD 308 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada otomobil sürücü Mehmet (36) ile yanındaki eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ile Kader Üzüm (20) yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Gürcistan'a kaçan Adnan Özdemir hakkında 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya neden olma' suçundan Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kırmızı bültenle aranan Özdemir, 30 Nisan 2021'de Gürcistan'dan Artvin'e geldi. Bin 132 gün polise teslim olan Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

12 YIL HAPİS KARARINA İTİRAZ

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ocak ayında görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Adnan Özdemir, pişman olduğunu belirterek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Özdemir'i, 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma' suçundan toplamda 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın ehliyetine 2,5 yıl süreyle el konulmasına hükmetti. Üzüm ailesinin yakınları ise karara tepki gösterdi. Ailenin avukatı karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz dilekçesinde, tutuklu sanığa verilen cezanın az bulunduğu bildirildi.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Kovuşturma aşamasında taraflardan bazılarının dinlenmediğini, Adnan Özdemir'in makas atarak gittiği yönündeki iddiaya ilişkin de bazı tanıkların olduğunu hatırlatan Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi, eksik kovuşturma gerekçesiyle dosyayı bozarak yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Yeniden hakim karşısına çıkan Adnan Özdemir, karar duruşmasında hazır bulundu. Tutuklu sanık Özdemir, eski ifadelerini tekrarlayıp, pişman olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, Özdemir'i bu kez 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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O sürücü 7 kişinin ölümüne neden olmuştu! 16 yıl hapis cezası
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