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Giriş Tarihi: 7.3.2022

O sürücü canına kıydı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
O sürücü canına kıydı
TRABZON'UN Akçaabat ilçesinde, geçen 20 Kasım gecesi, rutin uygulama yapan polislerden Yusuf Candan, durdurmak istediği aracın çarpıp kaçması sonucu şehit oldu. Aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü Kemal Efe T. (16) yakalandı. 0.84 promil alkollü olduğu ve gasp, yağma, yaralama gibi 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlenen Kemal Efe T., "Görevi başındaki memuru kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Kayseri Çocuk Cezaevi'ne nakledilen Kemal Efe T., önceki akşam koğuşunda intihar etti.

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O sürücü canına kıydı
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