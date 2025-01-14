O sürücüye yakalama kararı

Basketbol Süper Ligi'nde yıllardır birçok takımda forma giyen, aynı zamanda bir dönem A Milli Takım'da da oynayan İlkan Karaman (34), Muğla'nın Datça ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun önünden gece yolun karşısına geçmek isterken 8 Eylül'de Emre Ali Önder'in (30) kullandığı otomobilin çarpması sonucu öldü. Sürücü Önder, yapılan muayenesinde 1.19 promil alkollü olduğu belirlenip gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Önder, çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenen Emre Ali Önder hakkında geçen hafta Datça Asliye Ceza Mahkemesi tahliye kararı verdi.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Önder hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti. İtirazda, sanık Önder'in milli basketbolcu Karaman'a çarparak ölümüne neden olduğu ve olay esnasında 1.19 promilden daha yüksek alkollü olduğu ifade edildi. Ayrıca sanık Önder'in yaşanan kazadan sonra olay yerini terk ettiği, ancak kendi yaralanması nedeniyle Datça Devlet Hastanesi'ne başvurduğu ve 03.45 sıralarında kolluk kuvvetleri tarafından yakalandığının sabit olduğu, bu bağlamda sanığın kaçma şüphesinin bulunduğunun kabul edilmesi gerektiği kaydedildi. İtirazı değerlendiren Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Önder'in yakalanması için karar çıkardı.