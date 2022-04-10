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Giriş Tarihi: 10.4.2022

O tokada tazminat

DHA
O tokada tazminat

Rüşvet istediği TIR şoförü Muhsin Kazan’a tokat atan 2 polis, Bulgar makamlarınca görevden alındı. Rüşvet vermediği için dayak yiyen Kazan, Bulgar polisler hakkında tazminat davası açacağını söyledi

Türkiye'de uluslararası nakliyat firmasında TIR şoförü olarak çalışan Muhsin Kazan, Almanya'ya götürdüğü tekstil ürünlerini boşaltıp, ülkeye dönmek için yola çıktı. Kazan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarında otoyolda ilerlerken polisler tarafından hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle durduruldu. Kazan, aracından inip, polis otosunun yanına gitti. Para cezasını keseceğini söyleyen Bulgar polisi, rüşvet istedi. Polis, rüşvet vermek istemediğini söyleyen Kazan'a tokat attı. O anlar, Kazan'ın kullandığı TIR'ın güvenlik kamerasına yansıdı.



Kazan'ın başvurduğu Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nin girişimlerinin ardından Bulgaristan Sofya Bölge Savcılığı, basında yer alan haber, görüntüler ve polisin rüşvet isteyip, bedensel zarar verdiği gerekçesiyle polis memuru hakkında soruşturma başlattı. Sofya Emniyet Müdürlüğü, tokat atan ve yanında bulunan polis memurunu görevden uzaklaştırıp açığa aldı ve haklarında soruşturma başlattı. Savcılığın ayrıca, konuyla ilgili Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nden bilgi isteyeceği kaydedildi.



POLİS KORUYACAK
Kamera görüntüleriyle Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'ne başvurup şikayetçi olan Muhsin Kazan, polisler hakkında soruşturma başlatın Sofya Emniyet Müdürlüğü'nden telefonla aranarak, ifadesine başvurulmak üzere davet edildi. Kazan "Olaydan dolayı psikolojimin bozulduğunu ve Bulgaristan'dan geçmeye korktuğumu kendilerine ilettim. Aynı olayın başıma yeniden gelebileceğimi anlatıp, tedirgin olduğumu anlattım. Bana, 'Sofya sınırlarına girince bizi telefonla arayın. Size bir ekip göndereceğiz ve sizi karşılayıp, güvenli bir şekilde emniyete getirileceksin' dediler. Ben de hafta içinde Almanya'ya giderken, Sofya'ya uğrayıp, ifademi vereceğimi kendilerine ilettim" dedi.



İLK KEZ BAŞIMA GELDİ
28 yıldır TIR şoförlüğü yaptığını ilk kez başına böyle bir olay geldiğini ifade eden Kazan, arkadaşları ile birlikte Bulgaristan'da yaşadıkları sorunları içeren bir rapor hazırlayacaklarını ve Sofya Büyükelçiliği'ne sunacaklarını dile getirdi. Kazan, "Polisler hakkında şikayetçi olacağım. Ayrıca polislerle ilgili maddi ve manevi tazminat davası açacağım" diye konuştu.

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O tokada tazminat
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