‘O uçak sürekli arıza yapıyordu’

Sabah 05.00'ten, gece yarılarına kadar, günde en az 15 saat çalışıyordu. Bazen yorgunluktan ayakları şişiyordu. Üstelik sigortasız çalıştırıyorlardı. 'Sigortasız çalışma' diye onu defalarca uyardım ama 'anne sigorta konusunda şikayet edenleri işten çıkartıyorlar' dedi. Bu nasıl bir vicdan bu nasıl bir iş ahlakı. Damatlığını almıştı. Nişan yapıp evlenecekti. Hayalleri vardı. Zorluklarla büyütüp okuttuğum oğlum, sorumsuzluğun kurbanı oldu. 26 yaşında toprağa verdim. İhmali olanlara karşı dava açıp sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.