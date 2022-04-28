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Giriş Tarihi: 29.4.2022

‘O uçak sürekli arıza yapıyordu’

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
‘O uçak sürekli arıza yapıyordu’

Bursa'da 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili olarak ihmal iddiaları ortaya atıldı. Eğitmen pilot Furkan Otkum'un (26) annesi Sevgi Otkum, "Oğlum bana o uçağın sürekli arıza yaptığını söylemişti. Hatta bir keresinde havadayken motorunun aniden durduğunu ancak güç bela uçağı indirmeyi başardığını anlattı.

Sabah 05.00'ten, gece yarılarına kadar, günde en az 15 saat çalışıyordu. Bazen yorgunluktan ayakları şişiyordu. Üstelik sigortasız çalıştırıyorlardı. 'Sigortasız çalışma' diye onu defalarca uyardım ama 'anne sigorta konusunda şikayet edenleri işten çıkartıyorlar' dedi. Bu nasıl bir vicdan bu nasıl bir iş ahlakı. Damatlığını almıştı. Nişan yapıp evlenecekti. Hayalleri vardı. Zorluklarla büyütüp okuttuğum oğlum, sorumsuzluğun kurbanı oldu. 26 yaşında toprağa verdim. İhmali olanlara karşı dava açıp sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

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‘O uçak sürekli arıza yapıyordu’
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