O uçaklar bu sene orman yangınlarıyla mücadelede kullanılabilecek

Orman yangınları ile havadan mücadelede kullanılan ve TUSAŞ tarafından bakım ihtiyacı tamamlanan 4 adet CL-215 amfibik yangın uçağı Temmuz ayında yangın bölgelerinde kullanılabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliği kapsamında TUSAŞ'ın destekleriyle yapılmaya başlanan CL-215 amfibik yangın uçakları hakkında basın toplantısı düzenleyen Abdullah Kaya, bugün itibariyle 3 uçağın bakımlarının tamamlandığını, 4'üncü uçağın bakımlarının ise bitme aşamasına geldiğini kaydetti.

Söz konusu uçakların piston motorlu olduğuna dikkat çeken Kaya, "Sadece gündüz uçuşları yapabilen, gece uçuşu yapamayan bir önceki nesil uçaklardır. Ancak bu uçaklar iş makinası mahiyetinde bir uçak olup bunların yedek parçaları temin edilebildiği ölçüde uçurulmaları söz konusu olabilir. Bu uçaklar eski ve az sayıda olduğu için dünyada üretici firma ve TUSAŞ'ın imkanlarıyla belki bir miktar daha uçurulabilir ancak bu sürecin sonunda bu uçaklarımızın da modernize edilmesi veya yenileriyle değiştirilip yeni uçakların alınması gerekecektir. Biz uçaklarımızın şuanda test uçuşlarını yapıyoruz ve pilotlarımız yenileme uçuşlarına devam ediyorlar" dedi.

"50 HELİKOPTERLE ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE VARIZ"

Türk Hava Kurumu'nun 50 helikopter ile de orman yangınlarıyla mücadele de yer alacağını ifade eden Kaya, "Savunma Sanayii Başkanlığı üzerinden 3 yıllık 55 helikopter ihalesi yapıldı. 35 küçük helikopter, 10 gece görüşlü ve 5 ağır helikopter ihalesini kazanarak toplam 50 helikopterle bu sene orman yangınlarıyla mücadelede yer alıyoruz. Bizim arzumuz orman yangınlarıyla mücadeledeki kabiliyet ve kapasitemizi bir şekilde kaybetmeden hükümetimizin de desteğiyle maliyet artı kar yöntemiyle bir şekilde bu işlerde devam edebilmek. Buralardan elde edilecek gelirlerle Türk gençlerini sportif havacılıkta finanse edebilmektir" diye konuştu.

4 UÇAĞIN BAKIMLARI TAMAMLANDI

Türk Hava Kurumu bünyesinde 9 CL-215 uçağı bulunduğunu söyleyen Kaya, şu bilgileri verdi:

"Bu uçaklardan 3 tanesi çeşitli kaza kırımlara uğramış. Bunların uçurulması büyük maliyet gerektirmekte. 6 uçağımız ise bakımları yapılması halinde uçurulabilecek ve uçuşa elverişli hale gelebilecek statüde. Bunlardan ilk etapta daha az masrafla bakımları yapılabilecek 4 tanesinin bakımları üzerine yoğunlaştık. Diğer 2 tanesinin bakımı ise bir miktar hem motor hem iniş dikmeleri hem de fren aksamında da bakımları gerektiği için ikinci etapta ele alacağız."

"EN FAZLA 7 SENE UÇURABİLİRİZ"

Geçen sene çok acı yangın sürecinin yaşandığı belirten Kaya, "Bizim 4 uçağımızda devreye girdiğinde bu yangınlar söndürülecekti gibi bir iddiamız yok" diyerek şu açıklamada bulundu:

"Elimizdeki bütün hava araçlarının bu süreçte eski olsun yeni olsun kullanılması gerekir. Bu sene biz TUSAŞ'ın da imkanlarını kullanarak bunları devreye soktuk. 4 milyon bu uçaklar için zikredilen rakamdı ama bunları tam bir rakam olarak zikretmiyoruz. TUSAŞ gerekli yedek parça kendi stoklarında varsa bize kullandırtarak bu uçakların bakımına destek verdi. Bu uçakların yedek parçasını bulmak ve pandemi sürecinde getirtmek konusunda zorluk çektik. Nihayetinde bu sene bu uçakları ayağı kaldırmış olacağız. Ancak piston motorlu olarak bu uçakları ilanihaye uçuramayız. Üretici firmanın bize verdiği bir garanti, 7 yıl size yedek parça verebilirim diye bir garantisi oldu. Üretici firmanın bize yedek parça desteği vermesi halinde bu uçaklar uçuşta kalabilir. Bu süreç içerisinde bunların modernizasyonu veya yeni uçakların alınabilmesi yoluna gidilmesi gerekir. Türk Hava Kurumu olarak bize imkan tanınırsa bizler bunların modernizasyonuna veya yeni uçaklar alarak da bu faaliyetlere devam etmek isteriz. Ancak yeni uçaklar son derece pahalı."

4 MİLYON DOLAR CİVARINDA TUTTU

Geçen sene sezon içerisinde verilebilecek bir kararla bu uçakların devreye alınmasının mümkün olmadığını kaydeden Kaya, "Bizim uçaklarımız bütün orman yangınlarını söndürecek gibi bir iddiamız yok. Ama bizim uçaklarımız da bu sene devrede olacaklar. İnşallah bu sene orman yangınları yaşanmaz. Bakımlarını da olabildiğince tasarruflu bir şekilde yapmaya çalıştık. Uçuşunu aksaksız sürdürebilmeleri için olası arızalarına yönelik yedek parça siparişlerini verdik. Bakımları 4 milyon dolar civarında tuttu" dedi.

"AMFİBİK UÇAK EKSİKLİĞİMİZ ÜLKEMİZİN BİR ZAFİYETİ DEĞİLDİR"

Dünyada gelişmiş ülkelerde dahil olmak üzere çok sayıda amfibik uçağın bulunmadığına dikkat çeken Kaya, "Maalesef dünyada yüz civarında amfibik uçak var. Dolayısıyla amfibik uçak eksikliğini ülkemizin bir zafiyeti olarak görmememiz lazım. Ama bizim de yenilenmiş veya yeni amfibik uçakları edinmek ilerde düşünülecek bir konudur. Bugün sipariş edilse üretilip teslim edilmesi zaman almaktadır. Bu uçakların bakımları bize bu zamanı da kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.

40 YIL HİZMET VEREBİLİR

Üretici firmanın yaptığı incelemeler sonucunda 9 CL-215 uçağından 5 tanesinin modernize edilebileceğini belirten Kaya, modernize edilmesi halinde bu uçakların 40 yıl kadar hizmet verebileceğini kaydetti.