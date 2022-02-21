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Giriş Tarihi: 22.2.2022

O vicdansızlar yakalandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
O vicdansızlar yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan şehit annesi Şükran Makascı'nın (82) FETÖ yalanıyla 600 bin TL'sini dolandıran biri yabancı uyruklu 4 şüpheli, Adana emniyeti ile yapılan ortak operasyonla gözaltına alındı. Şehit ailesinin parası ele geçirilip, teslim edilirken 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şehit annesi Şükran Makascı, "Allah devletimizden razı olsun" dedi.

1992 yılında Mardin Ömerli'de şehit olan Asteğmen Turgut Makascı'nın Akşehir ilçesinde yaşayan annesi Şükran Makascı'yı telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, isminin FETÖ terör örgütüne karıştığını, paralarının incelenmesi gerektiğini, incelemeden sonra parasının kendisine teslim edileceğini söyledi. Bunun üzerine bankaya giderek 600 bin TL'yi çeken Makascı, 15 Şubat günü kapıya gelen şüpheliye parayı teslim etti.

'ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN'
Şükran Makascı'nın yakınları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine devreye giren Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin aracını kısa sürede tespit etti. Şüphelilerin Şanlıurfa'ya kaçma ihtimalini düşünen ekipler, Adana Emniyeti ile irtibata geçti. Şüpheliler Ahmet Ç. (32), İsa B. (28) Abdulkadir A. (22) ve yabancı uyruklu Ahmad Elalı E. (20) Adana'da yapılan ortak operasyonla yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin şehit annesinden aldığı para çanta içerisinde ele geçirildi. Konya'ya götürülen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.
Ele geçirilen paralar ise şehit annesi Şükran Makascı'ya teslim edildi. Mutlu olduğu gözlenen Makascı, "Allah devletimizden razı olsun. Paramızı bulup bize getirdi" diye konuştu.

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O vicdansızlar yakalandı
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