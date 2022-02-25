O yavru kedilere ‘altın’ sütanne oldu

İnegöl Belediyesi İNESMEK kurs merkezinde el sanatları öğretmenliği Ümmühan Özdemir Sivas, sokakta bir köpek tarafından öldürülen anne kedinin hamile olduğunu fark etti. Yerde yatan kediyi alarak kurs merkezinde karnını açan Sivas, 3 yavru kediyi çıkardı. Yaşam belirtisi vermeyen minik kedi yavrularına kalp masajı yaparak hayata döndüren öğretmen, Türkiye'nin gündemine oturdu. Ümmühan öğretmenin kurtardığı o üç yavru kedi, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde koruma altına alındı. Barınakta bulunan ve 5 gün önce doğum yapan Altın isimli kedi, anneleri ölen 3 yavruya da annelik yapmaya başladı. Ümmühan Özdemir Sivas, yavruları barınakta ziyaret ederek sağlıkları hakkında bilgi aldı.