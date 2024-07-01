O zam haberlerine yalanlama geldi: “Asılsız iddialara itibar etmeyiniz”

Sosyal medya platformlarında "1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri" başlıklı duyurular yapılarak zam geldiğine dair paylaşımlar yapılmıştı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bahse konu paylaşımlara dair bir yalanlama geldi.

"HERHANGİ BİR GÜNCELLEME YAPILMAMIŞTIR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından, '1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri' iddiasıyla paylaşılan fiyat listeleri doğru değildir. Bahse konu paylaşımların aksine, '1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde' herhangi bir güncelleme yapılmamıştır" denildi.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamanın devamında şunlar belirtildi: "15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde kamuoyuna açık bir şekilde yer almaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

İletişim Başkanlığı, 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretlerinin Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde kamuoyuna açık olduğunu belirterek fiyat listesin yer aldığı görseli de paylaştı.