Obez çifti görenler tanıyamıyor biri 85, diğeri 30 kilo verdi

İzmit'te yaşayan veteriner hekim Zişan Şankazan Kılıç (30) ve eşi Aykut Kılıç (30), mide baypas ve tüp mide operasyonlarının ardından toplam 115 kilo verdi. Yıllarca kilo problemleriyle mücadele eden veteriner hekim Zişan Şankazan Kılıç, 2019'da mide baypas ameliyatı olmaya karar verdi. Ameliyat öncesi 155 kilo olan Kılıç, 3 yılda 85 kilo vererek 70 kiloya düştü. Eşinin kilo verme sürecini gören Aykut Kılıç da yaklaşık 3 ay önce tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyattan önce 125 kilo olan Aykut Kılıç, 3 ayda 95 kiloya kadar indi. Toplamda 115 kilo veren Kılıç çifti, hem günlük yaşamda hem de sağlık konusunda rahatlık yaşadıklarını ifade etti.Çocukluk yıllarından beri kilo problemlerinin olduğunu söyleyen Zişan Şankazan Kılıç, "Kilo verdikten sonra bir kere bütün hayatınız değişiyor, her şey çok farklı. Her gören şaşırıyor ve 'Sen misin bu?' diye soruyor. Hatta ben hep çok kiloluyken 'Bir gün göreceksiniz sizinle yeniden tanışacağım' derdim. Gerçekten öyle oldu. Sağlık açısından da kendimi daha konforlu hissediyorum" dedi. Kilo vermeden önce kıyafet bulmada sıkıntılar yaşadıklarını belirten Aykut Kılıç ise, "Yaklaşık 3 ay oldu tüp mide ameliyatı olalı ve 30 kilo verdim. Şu an çok daha rahat ve sağlıklı hissediyorum kendimi. Tabi şu an kilo verme sürecim bitmedi, hala kilo vermeye devam ediyorum. 10 kilo daha verme hedefim var. Şu an 95 kiloyum. 85 kiloya inersem çok daha rahat hissedeceğim kendimi" dedi. DHA