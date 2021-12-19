Obez köpek Paşa azmetti: 30 kilo verdi!

Veteriner Hekim Bahri Terzi, Paşa'da kiloya bağlı kalça dispilazisi ve bel fıtığı oluştuğunu belirterek, "Yaşı ileri olduğu için herhangi bir operasyon girişimde bulunamadık. Fizik tedavi ve egzersize yöneldik. Aynı zamanda medikal tedavi de gördü. Kaslarını güçlendirmek için elektro terapi uygulanıyor. Bu süre zarfında çok iyi yol kat ettik. Yaşam kalitesini daha iyi hale getirmiş olduk. Paşa şanslı bir köpek. Sahibi olduğu için durumu fark edip kliniğe getirebildi. Sokakta yaşayıp da bu duruma gelip yaşam kalitesi çok düşük şekilde hayatını kaybeden köpekler de var. Hayvanların kilolu olması insanların hoşuna gidiyor. Bunu insanlardaki obezite gibi bir rahatsızlık olarak görmüyorlar. Şirin buluyorlar. Buraya gelen hasta sahiplerine obezitenin bir sağlık sorunu olduğunu biz anlatıyoruz. Paşa'da geldiği güne göre şimdi daha iyi durumda" dedi.