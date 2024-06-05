Obezite gençlerde kansere yol açıyor

Son yıllarda gençlerde görülen kanser vakalarındaki artış dikkat çekiyor. Birleşik Krallık Kanser Araştırmaları Merkezi, ülkedeki obezite salgını sebebiyle gençlerde kanser hastalığının yaşlılara göre daha hızlı arttığı uyarısında bulundu. Araştırmada, 1995 ve 2019 yılları arasındaki sağlık istatistikleri mercek altına alındı. Bilim insanları, artan kanser vakalarının son 30-40 yıldaki beslenme değişikliklerinin, bağırsaklarda yarattığı hastalıklarla bağlantılı olduğunu düşünüyor. Veriler, 25-50 yaş arası yetişkinlerde kanser vakası oranlarının 20 yılda yüzde 25 arttığını gösterdi.